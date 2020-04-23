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Коронавірус в Італії 23 квітня 2020 року: країна побила власний рекорд за кількістю вилікуваних

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Коронавірус в Італії 23 квітня / 5.ua

За останню добу в Італії зафіксували 2 646 випадків зараження коронавірусом, що на 724 людини менше, ніж за минулу.

Загалом статистика Університету Джона Гопкінса свідчить про те, що ситуація з епідемією коронавірусу в Італії стабілізується, адже кількість нових випадків зараження не перевищує 4 000 за добу від 12 квітня. 

Попередньої доби Коронавірус в Італії 22 квітня 2020 року: за добу одужала рекордна кількість людей

Станом на 23 квітня, в Італії 189 973 людини захворіли на коронавірус. З 25 549 летальних випадків – 464 трапилися за минулу добу. 

На щастя, 57 576 людей вилікувались, 3 тисячі 33 з яких за минулу добу. Відтак, країна побила новий власний рекорд за кількістю людей, що одужали впродовж дня. Нагадаємо, що за попередню добу в країні одужали 2 943 людини.

Коротко про коронавірус в Італії:

  • Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю випадків зараження COVID-19;
  • Після США, Італія займає друге місце за кількістю смертей через коронавірус;
  • Відомо, що в країні через коронавірус померли щонайменше 127 медпрацівників;
  • Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, в Італії зросла загальна кількість грабежів.
  • В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли, але 2 одужали.
  • Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.


Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я Жертви Новини Здоров'я Статистика
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