Коронавірус в Італії 24 березня 2020 року

За останні декілька днів смертність в Італії від коронавірусу зменшувалась, що давало надію на те, що ситуація поступово нормалізується. Але за останню добу ситуація знову змінилася не на кращу сторону – померли 743 людини.

Згідно з останніми даними, в Італії від коронавірусу померли 6 820 людей з 69 176 хворих. Натомість одужали вже 8 326 людей.

До теми Коронавірус в Італії: за добу померли 743 людини

Уряд Італії збільшив розмір штрафу за порушення карантину, пише ANSA.

Відтепер, за недотримання вимог карантинних обмежень, штраф становитиме від 400 до 3000 євро, залежно від випадку. Нагадаємо, що раніше розмір такого штрафу в країні був 206 євро.

Влада вдалася до жорсткіших методів, аби стримати потік італійців у межах країни.

Ситуація з коронавірусом в Італії: коротко

В Італії виписали пацієнта, у якого вперше виявили коронавірус. Йому встановили діагноз ще 21 лютого.

В Італії на коронавірус захворіли щонайменше 2629 медпрацівників, 13 з яких померли. За попередніми даними, кількість хворого медперсоналу в країні становить 8,3% від загальної кількості заражень коронавірусом.

В італійському місті Бергамо місцевий крематорій не може впоратися з великою кількістю тіл, через що їх доводиться перевозити з міста.

Жителям країни можна виходити лише за продуктами, в аптеки та на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки. ​

Німеччина прийняла перших 8 хворих на коронавірус з Італії, 2 з них у критичному стані та перебувають у реанімації.

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.