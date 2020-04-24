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Коронавірус в Італії 24 квітня 2020 року

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Коронавірус Італія 24 квітня 2020 – статистика, новини Італії
Коронавірус в Італії / volynnews.com

Станом на 24 квітня в Італії на коронавірус за останню добу захворіли 3 021 людей. На жаль, зафіксовано 420 летальних випадків.

Як йдеться у статистиці Університету Джона Гопкінса, кількість хворих за останню добу є 3 тисячі пацієнтів. 

Також тему: Коронавірус в Італії 23 квітня 2020 року: країна побила власний рекорд за кількістю вилікуваних

Так, від 12 квітня кількість інфікованих не перевищує 4000. 

Станом на 24 квітня, в Італії 192 994 людини захворіли на коронавірус. З 25 969 летальних випадків – 420 медики зафіксували за минулу добу.

На щастя, 60 496 пацієнтам вдалося побороти захворювання і одужати.

Кількість активних випадків коронавірусу в Італії наразі складає 106 527, вчора їх було 106 848. 

Українські лікарі, які допомагали Італії в боротьбі з коронавірусом, вже повернулися додому. Медбрат та експерт із розвитку медичної освіти, який нещодавно повернувся з Італії, Гліб Бітюков розповів, що з кожним днем ставало легше працювати.

Що цікаво, в однієї пацієнтки в Італії з COVID-19 збудник коронавірусу SARS-CoV-2 виявили в очах. Хвора мала кон'юнктивіт, внаслідок чого лікарі вирішили взяти мазок з очей

Коротко про коронавірус в Італії:

  • Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю випадків зараження COVID-19;
  • Після США, Італія займає друге місце за кількістю смертей через коронавірус;
  • Відомо, що в країні через коронавірус померли щонайменше 127 медпрацівників;
  • Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, в Італії зросла загальна кількість грабежів.
  • В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли, але 2 одужали.
  • Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.


Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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