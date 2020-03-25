Коронавірус в Італії 25 березня 2020 року

В Італії медики продовжують працювати у шаленому темпі, рятуючи життя людей, які захворіли коронавірусом. Лише за один день зафіксували понад 5 тисяч нових випадків.

Всього, станом на 25 березня, в Італії підтвердили 74 386 випадків інфікування коронавірусом. Лише за один день кількість збільшилася на 5 210.

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Кількість смертей становить 7 503. Варто сказати, що понад 9 тисяч людей одужали від Covid-19.

ВООЗ прогнозує, що в Італії настане пік поширення коронавірусу Covid-19 цього тижня. Після чого, ймовірно, поширення хвороби піде на спад.

33-річний лікар Мікеле Болдріні розповів про те, що значну частину хворих складають люди похилого віку з хронічними захворюваннями, такими як діабет або хвороби серця. За його словами, люди помирають на самоті, адже згідно з протоколами вони можуть бачити своїх родичів тільки через електронні пристрої.

Головне про поширення коронавірусу в Італії

Ситуація з коронавірусом в Італії турбує увесь світ. У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.

Щонайменше 2629 медичних працівників заразились коронавірусом, 13 з яких померли. Згідно з підрахунками, кількість хворих на коронавірус медиків в Італії складає 8,3% від загальної кількості випадків в країні.

В італійському місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.

Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки.

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