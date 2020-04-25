Коронавірус в Італії 25 квітня 2020 року

Станом на 25 квітня в Італії на коронавірус захворіли понад 195 тисяч пацієнтів, а за час епідемії вже померли 26 тисяч людей. Однак не можуть не тішити і хороші новини – 5 день поспіль кількість хворих знижується.

Як йдеться у статистиці Університету Джона Гопкінса, в Італії одужали вже 63 тисячі 120 людей, з них – понад три тисячі за останню добу.

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За останні 24 години від Covid-19 померли 415 хворих. Це найменша кількість загиблих за добу від 17 березня. 19 березня кількість померлих була 427, а вже наступного дня – 627 та щодня зростала все більше. За минулу добу фіксували 464 смерті від COVID-19.



Графік кількості смертей в Італії / Скриншот з worldometers.info

Нових випадків за добу в Італії зафіксували 3 тисячі 21, учора кількість сягала 2 тисячам 646.

Загалом з початку епідемії в Італії зафіксували 195 351 випадків коронавірусу. З них 26 384 померли, одужали – 63 120.

Коротко про коронавірус в Італії:

Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю випадків зараження COVID-19;

Після США, Італія займає друге місце за кількістю смертей через коронавірус;

Відомо, що в країні через коронавірус померли щонайменше 127 медпрацівників;

Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, в Італії зросла загальна кількість грабежів.

В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли, але 2 одужали.

Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.



Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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