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Коронавірус в Італії 26 квітня 2020 року: зафіксували найменшу кількість смертей з березня

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Коронавірус Італія 26 квітня 2020 – статистика, новини Італії
Коронавірус в Італії: кількість інфікованих і смертей станом на 26 квітня / unn.com.ua

За добу в Італії зафіксували найменшу кількість летальних випадків за більше ніж місяць – 260. З середини березня добовий показник смертей від коронавірусу не опускався нижче 300.

Станом на 26 квітня в Італії на коронавірус захворіли 197 675​ людей, за час епідемії померли понад 26 644 осіб. Як мовиться у статистиці Університету Джона Гопкінса, в країні від COVID-19 вилікувались майже 65 тисяч осіб, а саме – 64 928 пацієнти. Це на 1 808 більше, ніж 25 квітня. 

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За останню добу інфікувались COVID-19 більше ніж 2 300 осіб. Загалом число госпіталізованих із симптомами становить 21 372 особи – це на 161 випадок менше, ніж було 25 квітня.

Наразі в Італії коронавірусом все ще хворіють понад 106 тисяч осіб.

Італія
Графік кількості смертей в Італії / Скриншот з worldometers.info

Коротко про коронавірус в Італії:

  • Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю випадків зараження COVID-19;
  • Після США, Італія займає друге місце за кількістю смертей через коронавірус;
  • Відомо, що в країні через коронавірус померли щонайменше 127 медпрацівників;
  • Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, в Італії зросла загальна кількість грабежів.
  • В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли, але 2 одужали.
  • Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.


Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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