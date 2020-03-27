Коронавірус в Італії 27 березня 2020 року

Смертність від коронавірусу в Італії нагадує частоту серцевих скорочень – то йде на спад, то стрімко росте вгору. Лише нещодавно повідомляли про те, що смертність в країні спадає. Але за минулу добу в Італії зафіксували 969 нових смертей.

Однак влада повідомляє, що рівень захворюваності починає знижуватись, впавши з 8% до 7,4%, пише The Local.

До теми Коронавірус в Італії 26 березня 2020 року

Це означає, що щоденна кількість зафіксованих заражень скорочується. Разом з тим, представники охорони здоров'я стверджують, що реальна кількість випадків коронавірусу в країні значно перевищує офіційні показники.

Раніше експерти заявляли, що епідемія коронавірусу в Італії може досягти свого піку в найближчі кілька днів. Натомість регіональна влада попереджає, що це ще не кінець кризи, адже в країні від коронавірусу померли ще 4 лікарів.

До слова, в Італії на коронавірус захворіли вже щонайменше 4 824 медичних працівників, 23 з яких померли.

Ситуація з коронавірусом в Італії: коротко

Одразу після США, Італія перебуває на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. Станом на вечір 27 березня, в країні зафіксували 86 498 випадків зараження COVID-19.

В Італії найбільше смертей, викликаних COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 9 134 людини. Натомість одужали 10 950 людей.

За попередніми підрахунками, кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.

Лікарі змушені обирати, кого рятувати. На всіх не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів.

У частини персоналу немає медичного захисту, навіть масок та рукавиць.

Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста.

Жителям країни не можна виходити з дому без відповідного дозволу. Дозвіл не потрібен лише для походу в магазин, на роботу та в аптеку.

В Італії від коронавірусу померли 4 українки. ​

Німеччина прийняла перших 8 хворих на коронавірус з Італії, 2 з них у критичному стані та перебувають у реанімації.

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