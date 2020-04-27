Коронавірус в Італії 27 квітня 2020 року: зафіксували найменшу кількість заражень з березня

За останню добу коронавірус в Італії виявили у 1 739 людей. Востаннє такі цифри фіксували в першій половині березня, коли захворюваність почала стрімко зростати.

Нові дані про ситуацію з пандемією коронавірусу в Італії надав довідковий сервіс Worldometers.

Днем раніше Коронавірус в Італії 26 квітня 2020 року: зафіксували найменшу кількість смертей з березня

Станом на 27 квітня, в Італії зафіксували 199 414 випадків зараження коронавірусом. Впродовж дня зареєстрували 1 739 нових випадків зараження – це найменше число від 10 березня.

За останню добу від недуги померли 333 людини, й тепер загальна кількість смертей через COVID-19 у країні становить 26 977. Важливим фактом є й те, що за добу одужали 1 696 людей, відтак число пацієнтів, які змогли подолати хворобу становить 66 624.

Коротко про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.

Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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