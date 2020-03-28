Коронавірус в Італії 28 березня 2020 року

Від коронавірусу в Італії померли 10 тисяч людей. З них за останню добу померли 889 хворих. Ситуація з поширення COVID-19 в Італії залишається складною.

Лише за останню добу в Італії заразилися коронавірусною інфекцією 5 974 людей. Відповідні дані оприлюднив Університет Джона Хопкінса в суботу ввечері.

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Від ускладнень спричинених COVID-19 за добу померли 889 людей, відтак загальна кількість загиблих сягнула 10 023.

Cьогоднішній показник загиблих дещо нижчий від вчорашнього, який став рекордним – медики зафіксували майже 1 000 смертей за добу.

Найбільше число загиблих у Ломбардії – 542 особи. Саме Ломбардія потерпає від коронавірусу найбільше. Від початку епідемії коронавірусу в країні зафіксували найбільше померлих – 5 944 людей.

Загалом в Італії 92 472 людини захворіли на COVID-19.

Від вірусу вилікувались 12 384 людини, при чому за останню добу – 1 434. Це поки найвищий приріст, який фіксували в країні з початку епідемії. Вчора приріст тих, хто вилікувався, склав 589.

Не враховуючи загиблих і тих, хто вилікувався, в Італії наразі понад 70 тисяч людей з підтвердженим вірусом.

Що відомо про поширення коронавірусу в Італії? Після США, Італія перебуває на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. В Італії найбільше смертей, викликаних COVID-19. За попередніми підрахунками, кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Лікарі змушені обирати, кого рятувати. На всіх не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста. В Італії від коронавірусу померли 4 українки.​

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