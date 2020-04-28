Коронавірус в Італії 28 квітня 2020 року: кількість інфікованих перевищила 200 тисяч

28 квітня Італія перевищила поріг у 200 тисяч хворих на коронавірус. За останню добу зареєстрували 2091 випадок зараження, що більше, ніж вчора.

Дані про ситуацію з пандемією коронавірусу в Італії взяті з довідкового сервісу Worldometers.

Днем раніше Коронавірус в Італії 27 квітня 2020 року: зафіксували найменшу кількість заражень з березня

Загалом, станом на 28 квітня в Італії коронавірус виявили у 201 505 людей. За останню добу від хвороби померли 382 людини, що також більше, ніж вчора. Загалом від початку пандемії коронавірус забрав життя 27 359 мешканців країни.

Нагадаємо, що 26 квітня влада Італії повідомила про найнижчу смертність від 14 березня. Того дня серед пацієнтів зафіксували 260 смертей. Окрім того, 27 квітня в країні зареєстрували найменшу кількість нових випадків зараження від 10 березня, а саме – 1 739.

Разом з тим, кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії стабільно знижується і нині там перебувають 1863 людини, тобто на 93 менше, ніж вчора.

Окрім того, за останню добу одужали 2316 людей, що на 620 більше, ніж минулої доби. Загальна кількість мешканців Італії, що одужали, складає 68 941.

Коротко про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.

Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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