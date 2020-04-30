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Коронавірус в Італії 29 квітня 2020 року

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Коронавірус Італія – статистика 29 квітня 2020, новини Італії
Коронавірус в Італії / 5.ua

Станом на 29 квітня 2020 року в Італії зафіксували 203 591 випадок зараження коронавірусною інфекцією.

За останню добу в країні зареєстрували 2 086 нових випадків зараження, йдеться на worldometers.info.

Також на тему: Коронавірус в Італії 28 квітня 2020 року: кількість інфікованих перевищила 200 тисяч

За останню добу медики підтвердили смерть 323 людей від коронавірусу. Загальна кількість летальних випадків – 27 682.

Кількість пацієнтів, які одужали, не змінюється – близько 2 300 людей щодня. Всього з початку епідемії COVID-19 побороли хворобу – 71 252 осіб.

Найбільше інфікованих випадків (близько 80%) відбувається в п'яти регіонах Італії: Ломбардії, П'ємонті, Емілії-Романьї, Венето і Лігурії.

Коротко про коронавірус в Італії:

  • Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;
  • Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США;
  • В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.
  • В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.
  • На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.
  • Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.

Важливість карантину
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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