Коронавірус в Італії 2 квітня 2020 року

В Італії продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус. За останню добу зафіксували близько 5 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

Загальна кількість хворих в Італії – 115 242. За останню добу 4668 нових випадків зараження коронавірусом.

Також на тему: Коронавірус в Італії 1 квітня 2020 року

Крім того, збільшилася кількість летальних випадків на 760. В Італії з початку епідемії COVID-19 зафіксували найбільшу кількість смертей у всьому світі – 13 915.

З позитивних новин є те, що одужало 18 278 осіб.

Додамо, після США, Італія перебуває на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста.

В Італії від коронавірусу померли 4 українки.​



Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.