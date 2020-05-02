Коронавірус в Італії 2 травня 2020 року: кількість смертельних випадків раптово збільшилась

Станом на 2 травня в Італії діагностували понад 200 тисяч хворих на коронавірус нового типу. В Італії знову зафіксували збільшення смертей від COVID-19. Так, за минулу добу в країні померли 474 пацієнти.

Такі дані опубліковані на сайті worldometers.info.

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Загальна кількість померлих від COVID-19 за час епідемії в Італії – 28,710 людей, з них 474 смерті сталися впродовж минулої доби.

Це – суттєве зростання у порівнянні з останніми днями. Напередодні в країні фіксували 269 смертей від COVID-19, при чому йшлося про тривале поступове зменшення рівня смертності.

Більше, ніж зафіксували наразі, було лише 21 квітня, коли число загиблих перевищило 500 людей.

Кількість нових діагностованих хворих, водночас, лишається стабільною та відносно низькою – за добу захворіло 1 900 людей. Загальна кількість хворих від початку епідемії перевищила 209 тисяч людей.

Кількість хворих із COVID-19 у реанімації продовжує невпинно спадати вже протягом майже місяця, зараз їх 1539. На початку квітня ця кількість перевищувала 4000.

Головне про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.

Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.

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