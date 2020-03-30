Коронавірус в Італії 30 березня 2020 року

В Італії за добу зареєстрували 812 нових смертей через COVID-19. Станом на 30 березня, в країні через коронавірус померла 11 591 людина.

Загальна кількість хворих коронавірусом в Італії становить 101 739, натомість одужали 14 620 людей.

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Епіцентром спалаху коронавірусу в Італії залишається північна область Ломбардії, де від недуги померли 6 818 пацієнтів.

Близько 600 нових випадків зараження коронавірусом щодня фіксують серед лікарів та медсестер. Відомо, що від COVID-19 в Італії померли вже щонайменше 63 лікарів.

Італійські експерти вважають, що спалах коронавірусу в країні ще не досяг свого піку, але наближається до цього моменту.

Вони очікують, що уряд продовжить карантинні обмеження в країні.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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