Коронавірус в Італії 30 квітня 2020 року: кількість хворих за добу зменшується

Станом на 30 квітня в Італії зафіксували 1872 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19.

Нові дані стосовно статистики хворих на коронавірус оприлюднені на сайті worldometers.info.

Також на тему: Коронавірус в Італії 29 квітня 2020 року

З початку епідемії коронавірусу в Італії захворіло 205 463 людей. 29 квітня кількість збільшилася 2086, а сьогодні, 30 квітня, – на 1872, тобто число випадків зменшується.

На жаль, зросла кількість смертей людей з діагностованим коронавірусом. За останню добу медики підтвердили 285 летальних випадків. Загалом померло в Італії 27 967 осіб.

Перемогли коронавірусну інфекцію та офіційно одужали 75 945 людей – 4693 за останню добу. Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватися і становить 1694 осіб.

Коротко про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.

Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.