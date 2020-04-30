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Коронавірус в Італії 30 квітня 2020 року: кількість хворих за добу зменшується

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Коронавірус Італія – статистика 30 квітня 2020, новини Італії
Коронавірус в Італії / leparisien.fr

Станом на 30 квітня в Італії зафіксували 1872 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19.

Нові дані стосовно статистики хворих на коронавірус оприлюднені на сайті worldometers.info.

Також на тему: Коронавірус в Італії 29 квітня 2020 року

З початку епідемії коронавірусу в Італії захворіло 205 463 людей. 29 квітня кількість збільшилася 2086, а сьогодні, 30 квітня, – на 1872, тобто число випадків зменшується.

На жаль, зросла кількість смертей людей з діагностованим коронавірусом. За останню добу медики підтвердили 285 летальних випадків. Загалом померло в Італії 27 967 осіб.

Перемогли коронавірусну інфекцію та офіційно одужали 75 945 людей – 4693 за останню добу. Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватися і становить 1694 осіб.

Коротко про коронавірус в Італії:

  • Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;
  • Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США;
  • В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.
  • В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.
  • На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.
  • Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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