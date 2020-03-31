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Коронавірус в Італії 31 березня 2020

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Коронавірус в Італії 31 березня / irishtimes.com

Станом на 31 березня в Італії зафіксували 837 летальних випадків через коронавірус, а кількість хворих перевищила 100 тисяч. Втім, позитивна динаміка таки є.

Кількість загиблих за добу зберігається практично на тому ж рівні, що й напередодні, коли за останні 24 години було зафіксовано смерть 821 людини. Про це свідчать дані Університету Джона Хопкінса.

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Відзначимо, що позитивна динаміка таки є! Від суботи спадає кількість нових зареєстрованих хворих. У суботу їх було 5 974, у неділю 5 217, в понеділок 4 050.

Від початку епідемії в Італії 105 792 людини заразились коронавірусом, а загальна кількість жертв через пандемію – 12 428 людей.

Кількість загиблих від коронавірусу в північному регіоні Ломбардія, епіцентрі зараження в Італії, зросла за добу на 381. Це менше, ніж було в понеділок, коли зростання склало 458.

Кількість випадків заражень у регіоні зросла на 1047 до приблизно 43 208.

Що треба знати про поширення коронавірусу в Італії? Після США, Італія перебуває на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. В Італії найбільше смертей через COVID-19. Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста. В Італії від коронавірусу померли 4 українки.​

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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