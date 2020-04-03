24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Коронавірус в Італії 3 квітня 2020 року

- Читать новость на русском
3 квітня коронавірус в Італії / foreignpolicy.com

3 квітня в Італії кількість хворих на коронавірус COVID-19 наблизилася до 120 тисяч. За останню добу виявили 4 585 нових випадків захворювання – це дещо менше, ніж вчора, але все ще багато.

В Італії кількість летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом збільшилася до 14 681. Про це повідомила Служба цивільного захисту Італії.

Також на тему: Коронавірус в Італії 2 квітня 2020 року

Скільки хворих на коронавірус в Італії

Від початку епідемії в Італії 119 827 людини заразились коронавірусом.

Наразі в країні 85 388 поточних випадків зараження, з них 28 741 – госпіталізовані пацієнти; 4 068 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Одужали в Італії 19 758 пацієнтів. За останню добу це число зросло на 1480 людей.

Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія.

Поширення інфекції у регіонах Італії:

Ломбардія – 47.520 випадків коронавірусу (+1455 за добу або + 3.2%).

Емілія-Романья – 15.932 (+599, + 3.9%),

П'ємонт – 10.896 (+543, + 5.2%) і Венето – 10.464 (+353, + 3.5%).

Що відомо про поширення коронавірусу в Італії? Після США, Італія на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. В країні найбільше смертей через COVID-19. Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста. В Італії від коронавірусу померли 4 українки.​

Профілактика коронавірусу
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Медицина Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:28 Ляшко вибачився за неправдиву інформацію про кількість хворих в Китаї
Лікування 53280
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 175067
сьогодні , 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Лікування 59292
сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Інтернет 372012
сьогодні , 11:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: фінальні 7 і 8 серії
Кіно 66260
сьогодні , 18:02 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
Новини України 46732
сьогодні , 14:13 Коронавірус в Іспанії: країна випередила Італію за кількістю заражень
Здорове життя 65399
сьогодні , 20:51 Новини про коронавірус 3 квітня: в Україні заборонили гуляти в парках і збиратися понад 2 людям
Новини України 17916
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук