Коронавірус в Італії 3 квітня 2020 року
3 квітня в Італії кількість хворих на коронавірус COVID-19 наблизилася до 120 тисяч. За останню добу виявили 4 585 нових випадків захворювання – це дещо менше, ніж вчора, але все ще багато.
В Італії кількість летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом збільшилася до 14 681. Про це повідомила Служба цивільного захисту Італії.
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Скільки хворих на коронавірус в Італії
Від початку епідемії в Італії 119 827 людини заразились коронавірусом.
Наразі в країні 85 388 поточних випадків зараження, з них 28 741 – госпіталізовані пацієнти; 4 068 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
Одужали в Італії 19 758 пацієнтів. За останню добу це число зросло на 1480 людей.
Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія.
Поширення інфекції у регіонах Італії:
Ломбардія – 47.520 випадків коронавірусу (+1455 за добу або + 3.2%).
Емілія-Романья – 15.932 (+599, + 3.9%),
П'ємонт – 10.896 (+543, + 5.2%) і Венето – 10.464 (+353, + 3.5%).
Що відомо про поширення коронавірусу в Італії? Після США, Італія на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. В країні найбільше смертей через COVID-19. Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста. В Італії від коронавірусу померли 4 українки.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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