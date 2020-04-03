Коронавірус в Італії 3 квітня 2020 року

3 квітня в Італії кількість хворих на коронавірус COVID-19 наблизилася до 120 тисяч. За останню добу виявили 4 585 нових випадків захворювання – це дещо менше, ніж вчора, але все ще багато.

В Італії кількість летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом збільшилася до 14 681. Про це повідомила Служба цивільного захисту Італії.

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Скільки хворих на коронавірус в Італії

Від початку епідемії в Італії 119 827 людини заразились коронавірусом.

Наразі в країні 85 388 поточних випадків зараження, з них 28 741 – госпіталізовані пацієнти; 4 068 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Одужали в Італії 19 758 пацієнтів. За останню добу це число зросло на 1480 людей.

Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія.

Поширення інфекції у регіонах Італії:

Ломбардія – 47.520 випадків коронавірусу (+1455 за добу або + 3.2%).

Емілія-Романья – 15.932 (+599, + 3.9%),

П'ємонт – 10.896 (+543, + 5.2%) і Венето – 10.464 (+353, + 3.5%).

Що відомо про поширення коронавірусу в Італії? Після США, Італія на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. В країні найбільше смертей через COVID-19. Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста. В Італії від коронавірусу померли 4 українки.​



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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