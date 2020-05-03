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Коронавірус в Італії 3 травня 2020 року: зафіксовано найменшу кількість смертей за місяць

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Коронавірус Італія – статистика 3 травня 2020, новини Італії
Коронавірус в Італії / gazeta.ru

Станом на 3 травня в Італії зафіксували 1533 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Станом на 3 квітня загальна кількість заражених на коронавірус в Італії – 210 717. Дані статистики опубліковані на worldometers.info.

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Активних випадків наразі є 100 179. З початку епідемії 81 654 пацієнтів одужали. 

За останню добу зафіксовано 174 летальних випадки серед інфікованих, що є найнижчим показником більш, ніж за місяць. Загальна кількість летальних випадків – 28884. Вчора повідомлялося про 192 померлих.

Серед нових випадків – 1389, днем ​​раніше було 1900.

Головне про коронавірус в Італії:

  • Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;
  • Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США;
  • В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.
  • В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.
  • На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.
  • Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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