Коронавірус в Італії 3 травня 2020 року: зафіксовано найменшу кількість смертей за місяць

Станом на 3 травня в Італії зафіксували 1533 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Станом на 3 квітня загальна кількість заражених на коронавірус в Італії – 210 717. Дані статистики опубліковані на worldometers.info.

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Активних випадків наразі є 100 179. З початку епідемії 81 654 пацієнтів одужали.

За останню добу зафіксовано 174 летальних випадки серед інфікованих, що є найнижчим показником більш, ніж за місяць. Загальна кількість летальних випадків – 28884. Вчора повідомлялося про 192 померлих.

Серед нових випадків – 1389, днем ​​раніше було 1900.

Головне про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.

Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.

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