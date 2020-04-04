24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Коронавірус в Італії 4 квітня 2020 року

-
Карантин в Італії / www.eurointegration.com.ua/

За останню добу в Італії зареєстрували 4 805 випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 4 квітня, в країні зафіксували вже 124 632 випадків COVID-19.

З 124 632 пацієнтів одужали 20 996 людей. На жаль, 15 362 людини померли від укладень, спричинених хворобою.

До теми Коронавірус в Італії 3 квітня 2020 року

CNN пише, що у зв'язку з карантином, більшість людей втратили роботу. Велика частина населення на півдні Італії працює на "тіньові підприємства" та не має юридичного права на соціальні виплати.

У зв'язку з цим, тепер практично в кожному продуктовому магазині країни є спеціальний візок, де люди, які все ще можуть дозволити собі бакалійні продукти, передають їх тим, хто не може. Люди, які не втратили місце праці, надсилають пакети допомоги громадянам, які втратили роботу та кошти. Повідомлялося, що минулого тижня один поліцейський з Палермо пожертвував всю свою щомісячну зарплату (близько 2100 доларів), щоб придбати продукти для людей.

Попри добрі вчинки, поліція фіксує й погані. До прикладу, правоохоронці з провінції Апулія повідомили, що минулого тижня на головному шосе поблизу міста Барі невідомі викрали вантажівку з доставкою їжі.

Водію не завдали шкоди, але деякий багаж зник. Також у багатьох продуктових магазинах охоронці тепер уважно слідкують за вивантаженням нових товарів. Адже деякі люди під час процесу можуть підбігати та намагатися схопити продукти: коробки з макаронами або банки з помідорами.

Коронавірус в Італії: коротко про головне

  • Після США, Італія на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. Натомість в країні найбільше смертей через COVID-19.
  • Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Від недуги померли вже 74 лікарів. Навіть Китаї не повідомляв про таку кількість інфікованого медперсоналу.  
  • Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста.
  • В Італії понад 100 хворих на коронавірус українців – 4 українки померли від недуги. 

Профілактика коронавірусу
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Жертви Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
Новини культури 18009
сьогодні , 15:47 Коронавірус в Іспанії: кількість смертей вперше зменшилася за останній тиждень
Здорове життя 68323
сьогодні , 12:18 Помер Іван Вакарчук – науковець, ексміністр освіти, батько співака
Новини України 17931
сьогодні , 18:35 Коронавірус на Вінниччині: дитину під'єднали до апарату штучної вентиляції легень
Лікування 20975
сьогодні , 11:47 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 183944
сьогодні , 10:44 Від коронавірусу в Україні померли вже 28 людей: деталі
Лікування 26864
сьогодні , 15:00 Рябошапка назвав трьох найближчих до президента людей зараз
Новини України 22235
сьогодні , 10:14 В Україні 1096 випадків коронавірусу: статистика по областях
Лікування 15172
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук