Коронавірус в Італії 4 травня 2020 року: зафіксували найменше нових випадків від 10 березня

4 травня в Італії зафіксували найменше нових випадків зараження коронавірусом від 10 березня. За останню добу хворобу виявили в 1 тисячі 221 людини.

Нові дані про ситуацію з пандемією коронавірусу в Італії надав довідковий сервіс Worldometers.

Днем раніше Коронавірус в Італії 3 травня 2020 року: зафіксовано найменшу кількість смертей за місяць

Станом на 4 травня загальна кількість випадків COVID-19 в Італії становить 211 938. Натомість 82 879 пацієнтів вже встигли одужати.

На жаль, від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, в країні померло 29 079 людей. Але хороша новина в тому, що смертність через коронавірус в країні знизилась і поки що стабільна. До прикладу, за останню добу померли 195 людей, що лише на 21 людину більше, ніж вчора.

4 травня Італія послабила карантин

4 травня Італія послабила карантинні обмеження. Хоч і в масках, але люди тепер можуть дозволити собі прогулянку та навіть навідатися до родичів. Ресторани та кафе, яким вдалося пережити кризу, знову відкрилися для обслуговування, але працюють на доставку або виніс "з собою".

Тепер італійці можуть подорожувати по регіонах, але лише по роботі, у випадку надзвичайної ситуації, з медичної необхідності чи для того, аби відвідати родичів.

Тепер під час поховань можуть бути присутні 15 людей, але усі розважальні заходи, зокрема й весілля, поки що заборонені.

Головне про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Італія на другому місці за кількістю смертей через коронавірус – більше лише у США;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.

Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.

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