Коронавірус в Італії 5 травня 2020 року: в країні знову зросла смертність

Станом на 5 травня в Італії зафіксували понад 213 тисяч випадків коронавірусної інфекції. За добу зареєстрували 1 075 нових хворих на COVID-19.

В Італії зареєстрували найменше нових випадків коронавірусу від 10 березня, але смертність через хворобу знову зросла, про це свідчать дані з довідкового сервісу Worldometers.

Днем раніше Коронавірус в Італії 4 травня 2020 року: зафіксували найменше нових випадків від 10 березня

З 213 013 хворих в Італії, 85 231 людина вже одужала. 5 травня в країні знову зафіксували найменше нових випадків зараження коронавірусом від 10 березня – 1 075.

Нагадаємо, що вчора їх зареєстрували трохи більше, а саме – 1 221.

Втім, є і невтішні новини, адже у країні кількість смертей через COVID-19 знову перевищила поділку 200. За останню добу від недуги померли 236 людей, внаслідок чого загальна кількість жертв збільшилася до 29 427.

Головне про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Після США та Британії, Італія на третьому місці за кількістю смертей через коронавірус;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.

4 травня Італія послабила карантин.

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