Коронавірус в Італії 6 травня 2020 року: кількість випадків зараження зросла

Станом на 6 травня в Італії на коронавірус підтверджено нових 1444 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Останні дані опубліковані на довідковому сервісі Worldometers. З початку епідемії коронавірусу всього зафіксовано 124 457 випадків. За кількістю хворих у світі Італія займає третє місце, у Європі – друге після Іспанії.

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Всього в Італії від коронавірусу одужали 93 245 пацієнтів. Станом на 6 травня підтверджено 91 528 активних випадків.

На жаль, за останню добу померло 369 осіб, загальна кількість – 29 684.

Додамо, що кількість летальних випадків за добу збільшилася, адже напередодні приріст був 236.

Головне про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Після США та Британії, Італія на третьому місці за кількістю смертей через коронавірус;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.

4 травня Італія послабила карантин.

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