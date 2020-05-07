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Коронавірус в Італії 7 травня 2020 року

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Коронавірус Італія 7 травня 2020 – новини, статистика Італії
Коронавірус в Італії / glavred.info

Станом на 7 квітня в Італії зафіксували 1 401 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією.

Нові дані опубліковані на Worldometers.info

Також на тему: Коронавірус в Італії 6 травня 2020 року: кількість випадків зараження зросла

З початку епідемії коронавірусу в Італії заразилося 215 858 людей. Станом на 7 травня, кількість збільшилася на 1 401 пацієнта, всього активних випадків – 89 624.

За останню добу збільшилася кількість летальних випадків на 274. Загальна кількість смертей в Італії – 29 959.

З позитивних новин – 96 276 осіб одужали. 

  • Крім того, вчені в Італії заявили, що їхня експериментальна вакцина проти коронавірусу зможе запобігати поширенню хвороби, адже нейтралізує вірус у клітинах людини.

Лабораторія ще не склала жодного офіційного звіту та не оприлюднила результати проведених експертиз. Наразі інститут завершує оцінювання, аби визначитися щодо доцільності продовження цих досліджень та формалізації конкретних угод.

  • Також медикам-добровольцям, які побували в Італії під час спалаху коронавірусу та допомагали боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС.

Головне про коронавірус в Італії:

  • Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;
  • Після США та Британії, Італія на третьому місці за кількістю смертей через коронавірус;
  • В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.
  • В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.
  • На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.
  • 4 травня Італія послабила карантин.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Лікування Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я
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