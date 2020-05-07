Коронавірус в Італії 7 травня 2020 року

Станом на 7 квітня в Італії зафіксували 1 401 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією.

Нові дані опубліковані на Worldometers.info.

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З початку епідемії коронавірусу в Італії заразилося 215 858 людей. Станом на 7 травня, кількість збільшилася на 1 401 пацієнта, всього активних випадків – 89 624.

За останню добу збільшилася кількість летальних випадків на 274. Загальна кількість смертей в Італії – 29 959.

З позитивних новин – 96 276 осіб одужали.

Крім того, вчені в Італії заявили, що їхня експериментальна вакцина проти коронавірусу зможе запобігати поширенню хвороби, адже нейтралізує вірус у клітинах людини.

Лабораторія ще не склала жодного офіційного звіту та не оприлюднила результати проведених експертиз. Наразі інститут завершує оцінювання, аби визначитися щодо доцільності продовження цих досліджень та формалізації конкретних угод.

Також медикам-добровольцям, які побували в Італії під час спалаху коронавірусу та допомагали боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС.

Головне про коронавірус в Італії:

Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;

Після США та Британії, Італія на третьому місці за кількістю смертей через коронавірус;

В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.

В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.

На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.

4 травня Італія послабила карантин.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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