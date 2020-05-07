Коронавірус в Італії 7 травня 2020 року
Станом на 7 квітня в Італії зафіксували 1 401 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією.
Нові дані опубліковані на Worldometers.info.
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З початку епідемії коронавірусу в Італії заразилося 215 858 людей. Станом на 7 травня, кількість збільшилася на 1 401 пацієнта, всього активних випадків – 89 624.
За останню добу збільшилася кількість летальних випадків на 274. Загальна кількість смертей в Італії – 29 959.
З позитивних новин – 96 276 осіб одужали.
- Крім того, вчені в Італії заявили, що їхня експериментальна вакцина проти коронавірусу зможе запобігати поширенню хвороби, адже нейтралізує вірус у клітинах людини.
Лабораторія ще не склала жодного офіційного звіту та не оприлюднила результати проведених експертиз. Наразі інститут завершує оцінювання, аби визначитися щодо доцільності продовження цих досліджень та формалізації конкретних угод.
- Також медикам-добровольцям, які побували в Італії під час спалаху коронавірусу та допомагали боротися з COVID-19, вручили нагороди МВС.
Головне про коронавірус в Італії:
- Італія посідає третє місце за кількістю хворих на COVID-19. Більше випадків зараження зафіксували лише у США та Іспанії;
- Після США та Британії, Італія на третьому місці за кількістю смертей через коронавірус;
- В Італії на коронавірус захворіли понад 20 тисяч медпрацівників, 150 з яких померли.
- В країні зросла кількість грабежів у магазинах – багато людей втратили роботу та не отримують соціальні виплати через те, що працювали на тіньовий ринок.
- На території Італії COVID-19 діагностували 121 українцю – 4 з них померли, а ще 2 одужали.
- 4 травня Італія послабила карантин.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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