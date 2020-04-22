Коронавірус лікують смертельно небезпечним препаратом: подробиці

Гідроксихлорохін, препарат з групи антималярійних ліків, підвищує ризики смертельних наслідків під час лікування коронавірусу. Крім того, він не продемонстрував користь у широкому аналізі його застосування в лікарнях ветеранів США.

До такого висновку дійшли американські вчені, передає The Associated Press. Так, у межах дослідження фахівці проаналізували 368 медичних карт пацієнтів з COVID-19. Ці пацієнти або померли до 11 квітня, або їх виписали до цього дня.

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У результаті науковці з'ясували, що серед померлих пацієнтів:

28% приймали гідроксихлорохін,

приймали гідроксихлорохін, інші 22% приймали препарат разом з азитроміцином,

приймали препарат разом з азитроміцином, 11% надавали звичайну допомогу/

Науковці не відслідковували побічні ефекти препарату. Щоправда, вони зазначають, що гідроксихлорохін не впливав на необхідність використання дихального апарату. Але міг завдати шкоди іншим органам пацієнтів. Журналісти підкреслюють, давно відомо, що ці ліки мають потенційно серйозні побічні ефекти, зокрема зміну серцебиття, що може привести до раптової смерті.

Нещодавно Міністерство охорони здоров'я США оприлюднило нові рекомендації щодо лікування коронавірусу. За даними відомтсва, сьогодні немає достатніх клінічних доказів, щоб рекомендувати або забороняти використання хлорохіну або гідроксихлорохіну для лікування COVID-19. Водночас вони Брекоменують не використовувати гідроксихлорохін з азитроміцином через можливі побічні ефекти.

Зауважимо, що багато лікарів з підозрою ставляться до лікування коронавірусу гідроксихлорохіном.

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Раніше була інформація, що ефективним у лікуванні коронавірусу є Ремдесивір, який розробила компанія Gilead Sciences. За даними ЗМІ, більшість важких пацієнтів, яких лікували цим препаратом одужали та через 6 днів їх виписали з лікарень.

Зверніть увагу! Вакцину проти коронавіру ще не винайшли. Дослідження тривають у багатьох країнах світу.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу