Коронавірус може бути термостійкішим, ніж вважали раніше

Дослідники вважають, що вірус може по-іншому зберігатися у чистому лабораторному середовищі, ніж у справжньому, яке забруднене білками тварин та супутніми речовинами.

Дослідники з Університету Провансу вирішили з'ясувати, на скільки довго коронавірус зберігається в різних умовах. Вони опублікували своє дослідження на сховищі bioRxiv, але зазначимо, що стаття ще не пройшла рецензування.

До теми Скільки коронавірус живе при різних температурах: нове дослідження

Дослідники використали стандартну модельну культуру клітини нирки зеленої мавпи. Її інфікували, використовуючи зразки німецького пацієнта з COVID-19. Після цього вони перевірили стійкість вірусу в клітинах, використовуючи два варіанти розвитку подій.

Перший варіант: зразки помістили у стерильні лабораторні умови.

зразки помістили у стерильні лабораторні умови. Другий варіант: зразки помістили у нестерильні умови з тваринними білками, аби імітувати реальне середовище.

Згідно зі стандартним протоколом для знезараження та деактивації коронавірусу, вчені впродовж години піддавали зразки температурі 60°C.

Дослідники виявили, що культура, яку помістили у чисте середовище, втратила активність після години стандартного нагріву. Натомість штам, який перевіряли імітацією навколишнього середовища, вижив. Вчені змогли його деактивувати впродовж 15 хвилин, нагрівши температуру до 92°C.

При цьому фахівці зазначили, що стандартний протокол дозволяє надійно знищувати зразки в лабораторних умовах, а також зразки з низьким вірусним навантаженням. Але ось якщо вірусне навантаження високе, а навколишнє середовище наближене до реального, то для деактивації вірусу необхідна вища температура.

Якщо стаття пройде рецензування, вона стане поштовхом для точніших принципів деактивації збудника інфекції в різних умовах. Точні дані дозволять знизити ризики інфікування медиків та вчених, які працюють з зараженими зразками чи технікою.



Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу

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