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Коронавірус може передаватися через смартфон: що робити

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Коронавірус може передаватися через смартфон / Unsplash

Коронавірусна інфекція може осідати на поверхні. Відтак необхідно не лише мити руки, а й дезінфікувати предмети, через які є ймовірність підхопити не лише Covid-19, а й звичайний грип.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу закликав частіше дезінфікувати гаджети.

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За словами Ляшка, питання обробки смартфонів стосується особистої гігієни людей.

"Зверніть, будь ласка, всі увагу на свої гаджети. Ми зараз збільшили використання антисептиків, часто миємо руки, але забуваємо протирати ці гаджети, які кладемо на ті ж самі раковини коли миємо руки. Після того, як помили руки, беремо той же самий брудний телефон", – наголосив головний санітарний лікар України.

Чим протирати смартфон від мікробів

Як очистити поверхню смартфона, щоб не пошкодити покриття

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Здорове життя Міністерство охорони здоров’я
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