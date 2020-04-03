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Коронавірус може пошкоджувати мозок: результати дослідження

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Коронавірус пошкоджує мозок / Unsplash

Коронавірусна інфекція може призводити до пошкодження мозку через небезпечні запальні процеси, що провокують кровотечі й смерть клітин.

До такого висновку прийшли вчені, результати дослідження яких публікує The New York Times.

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COVID-19 пошкоджує мозок

Повідомляється про 74-річного чоловіка і 58-річну жінку, які захворіли на коронавірус і перенесли неврологічні розлади. Скани мозку жінки продемонстрували зменшення щільності мозкової речовини й кровотечі. При цьому в лікарню її доставили в летаргічному стані, зі сплутаністю свідомості й дезорієнтацією.

Лікарі виявили смерть клітин і кровотечі мозку, у відділах, які відповідають за відчуття, пам'ять, свідомість і передачу сенсорної інформації. Ці пошкодження сталися в результаті набряку мозку – енцефаліту, який також спостерігається у деяких важких хворих на грип та вітрянку.


COVID-19 викликає кровотечі в мозку / unsplash.com

Про аналогічні випадки повідомляли в Італії та Китаї, де їх можна було фіксувати завдяки величезної кількості хворих на COVID-19 в лікарнях.

Чому це так небезпечно?

Поки що серед мільйона пацієнтів з коронавірусом лише дуже невелика кількість має неврологічні ускладнення. Але скільки їх насправді наразі невідомо, тому що сканування мозку всім пацієнтам не проводяться, і в стандартний протокол вони не включені.

Тому можуть виникати довгострокові наслідки для здоров'я навіть у тих людей, які видужали. Нині вважається, що одним з основних і найбільш небезпечних ускладнень коронавірусної інфекції – проблеми з легенями.


Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Мозок Лікування
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