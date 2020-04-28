Коронавірус може стати причиною мільйонів незапланованих вагітностей та примусових шлюбів, – ООН

У світі погіршилася ситуація з правами жінок, зокрема у країнах з низькими та середніми доходами. Відтак, пандемія коронавірусу може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей та до збільшення випадків гендерного насильства.

Про це повідомляє фонд ООН з народонаселення (UNFPA).

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У фонді прогнозують, що тривалі карантинні обмеження можуть призвести до перебоїв у постачанні сучасних засобів контрацепції. Тоді у 13 мільйонів жінок не буде доступу до контрацептивів.

Існує ймовірність, що 47 мільйонів жінок в країнах з низьким та середнім рівнем прибутків населення не зможуть користуватися сучасними протизаплідними засобами, що, призведе до ще 7 мільйонів незапланованих вагітностей,

– йдеться у повідомленні.

Пів року обмежень також призведуть до 31 мільйону випадків гендерного насильства. А рік карантину призведе до 15 мільйонів небажаних вагітностей.



Під час пандемії соціальний захист прав жінок знизився / Фото unfpa.org

Крім того, через пандемію може бути затримка у соціальних програмах для захисту прав жінок.

За розрахунками експертів ООН, це призведе до 2 мільйонів випадків жіночого обрізання та 13 мільйонів шлюбів із неповнолітніми дівчатами.

Також в ООН повідомили, що у світі збільшилася кількість випадків насильства проти жінок. Про це свідчить зростання кількості звернень на гарячі лінії кризових центрів та правоохоронних органів.

За прогнозами експертів, пандемія призведе до зростання нерівності та бідності жінок у світі.

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