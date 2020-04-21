Коронавірус може впливати на організм, як ВІЛ
Нове дослідження показало, що коронавірусна інфекція COVID-19 може впливати на організм людини, як ВІЛ, аналогічним чином вражати клітини набутого імунітету (Т-клітини).
Дані про це опублікували в журналі Cellular & Molecular Immunology.
Також на тему: Чому чоловіки частіше і важче хворіють на COVID-19
Вчені з китайського Фуданьського університету і Нью-Йоркського центру крові встановили, що COVID-19 так само, як і ВІЛ, вражає Т-лімфоцити імунної системи людини.
Для чого потрібні Т-лімфоцити?
Вони забезпечують захист від чужорідних молекул, клітин, токсинів, бактерій, вірусів, грибків. Втрачаючи їх, організм втрачає здатність боротися з інфекцією.
Як коронавірус впливає на Т-лімфоцити?
За словами дослідників, під час зіткненні з Т-лімфоцитами коронавірус прикріплюється шипами до клітинної мембрани лімфоцита, а потім проникає всередину клітини та "деактивує" її.
Інші типи коронавірусу, SARS (атипова пневмонія) і MERS (близькосхідний респіраторний синдром), не мали такої здатності.
Ця особливість коронавірусу нового типу робить його схожим на ВІЛ за дією на організм людини. Вона пояснює вразливість людства перед ним і високу смертність, вважають автори роботи.
Також видно сильну схожість у тому, як вірус імунодефіциту людини та COVID-19 впливають на людей, які мають хвороби легень, серця, гіпертонію та діабет.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Тести на антитіла не показують, чи має людина імунітет до коронавірусу, – ВООЗсьогодні , 11:33
-
Коронавірус в Україні: статистика та кількість зараженихсьогодні , 13:52
-
Алкоголізм можуть провокувати певні рецептори мозку, – американські вченісьогодні , 08:46
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 892 людинисьогодні , 12:18
-
Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективністьсьогодні , 06:41
-
З'ясували, як діє ротавірус: 30 років вчені вважали це загадкоюсьогодні , 13:36