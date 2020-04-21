Коронавірус може впливати на організм, як ВІЛ

Нове дослідження показало, що коронавірусна інфекція COVID-19 може впливати на організм людини, як ВІЛ, аналогічним чином вражати клітини набутого імунітету (Т-клітини).

Дані про це опублікували в журналі Cellular & Molecular Immunology.

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Вчені з китайського Фуданьського університету і Нью-Йоркського центру крові встановили, що COVID-19 так само, як і ВІЛ, вражає Т-лімфоцити імунної системи людини.

Для чого потрібні Т-лімфоцити?

Вони забезпечують захист від чужорідних молекул, клітин, токсинів, бактерій, вірусів, грибків. Втрачаючи їх, організм втрачає здатність боротися з інфекцією.

Як коронавірус впливає на Т-лімфоцити?

За словами дослідників, під час зіткненні з Т-лімфоцитами коронавірус прикріплюється шипами до клітинної мембрани лімфоцита, а потім проникає всередину клітини та "деактивує" її.

Інші типи коронавірусу, SARS (атипова пневмонія) і MERS (близькосхідний респіраторний синдром), не мали такої здатності.

Ця особливість коронавірусу нового типу робить його схожим на ВІЛ за дією на організм людини. Вона пояснює вразливість людства перед ним і високу смертність, вважають автори роботи.

Також видно сильну схожість у тому, як вірус імунодефіциту людини та COVID-19 впливають на людей, які мають хвороби легень, серця, гіпертонію та діабет.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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