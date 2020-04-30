Коронавірус може залишатися в організмі навіть після одужання

Китайські вчені заявили про випадок смерті пацієнтки, яка одужала від коронавірусу, але посмертно в її організмі знову виявили наявність інфекції. Тобто, коронавірус може залишатися в організмі пацієнтів навіть після їх одужання.

Про це заявили вчені з Армійського медичного університету міста Чунцін у Китаї, пише South China Morning Post.

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У жінки після одужання посмертно знову виявили коронавірус

Вчені дослідили детальніше випадок пацієнтки, яка пройшла курс лікування і тричі отримала тест з негативним результатом до COVID-19. Однак, коли її готували до виписки, вона несподівано померла від серцевого нападу.

Ймовірне пояснення повторного зараження

Після розтину фахівці виявили сліди частинок коронавірусу в глибоких тканинах легень, хоча їх не було в тканинах печінки, серця, кишківника та в кістковому мозку.

Дослідники вважають, що це також може бути ймовірним поясненням випадків повторного виявлення коронавірусу у пацієнтів, які одужали.

Чи можна повторно захворіти на COVID-19

Раніше ВООЗ заявила, що буде розслідувати інциденти повторного зараження COVID-19.

Так, в Південній Кореї пацієнти отримали перший тест негативний результат на наявність коронавірусної інфекції. Однак, наступний аналіз знову засвідчив позитивний результат – наявність вірусу в організмі.

Важливо! COVID-19 може залишатися прихованим у певних клітинах організму і знову атакувати органи дихання, після того, як знову активується. Це й вважають реактивацією вірусу.

До теми: Чому пацієнти, які одужали, повторно заражаються коронавірусом: розслідування ВООЗ



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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