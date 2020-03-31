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Коронавірус: на Буковині двоє пацієнтів у тяжкому стані

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Коронавірус: на Буковині двоє пацієнтів у тяжкому стані / Getty Images

На Буковині у лікарні перебувають двоє людей у тяжкому стані, в одного з них підтверджений коронавірус, в іншого наразі підозра.

У реанімаційних відділеннях медичних закладів Буковини також перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень. Про це написала пресслужба Чернівецької ОДА.

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"Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному – у Глибоцькій ЦРЛ, трьом – в обласній клінічній лікарні. У всіх цих недужих підтверджено інфікування COVID-19. Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, в іншого – підозра на COVID-19", – йдеться у повідомленні. 

Крім того, у важкому стані є двоє пацієнтів. Один з них знаходиться у Хотинській ЦРЛ з підтвердженим COVID-19, інший – у Сторожинецькій ЦРЛ з підозрою. 

"Переважна більшість цих пацієнтів – старшого віку. Як правило, недуга протікає важко у людей, котрі мають супутні патології, наприклад, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби або надмірну вагу", – нагадали в Чернівецькій ОДА.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Чернівців Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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