Коронавірус на Буковині: хворих вже майже 1000, у лікарнях залишилося 109 вільних ліжок
У Чернівецькій області коронавірус станом на 20 квітня виявили ще у 82 людей. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку – 988. Для госпіталізації хворих COVID-19 регіон готується залучати лікарні другої хвилі.
Про це розповів у фейсбуці ввечері 20 квітня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
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Коронавірус у Чернівецькій області: останні новини
- Нових інфікованих виявили – 82.
- Загалом в області хворих – 988.
- Померли – 4 людей.
Серед померлих – хлопець 2000 року народження. Він звернувся до лікарів 17 квітня, виявили у хлопця двобічну пневмонію, але результати аналізу на коронавірус ще не готові. На жаль та попри зусилля лікарів, просто на Великдень, 19 квітня, юнак помер.
Також Осачук повідомив, що в області у лікарнях першої хвилі залишилося лише сто ліжок для хворих на коронавірус.
10 медичних закладів Буковини визначені як госпітальні бази для хворих на коронавірус. Станом на 20 квітня у них іще є 109 вільних ліжок. Коли вони заповняться, приймати недужих почнуть резервні лікарні, зокрема Вижницька та Герцаївська ЦРЛ,
– підсумував голова Чернівецької ОДА.
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Чернівецька область – перший в Україні регіон, де зафіксували спалах COVID-19, і досі утримує сумну першість за кількістю хворих. На Буковині станом на 20 квітня 988 інфікованих, загалом в Україні – 5710.
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