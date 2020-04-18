Коронавірус на Буковині: серед інфікованих – 10 священників
У Чернівецькій області 17 квітня зафіксували 82 нових випадки коронавірусної інфекції. Так, станом на ранок 18 квітня регіон лідирує в антирейтингу за кількістю хворих на COVID-19 в Україні: на Буковині 840 осіб з таким діагнозом. Серед нових інфікованих є священники.
Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час відеозвернення на своїй фейсбук-сторінці.
До теми Священника з Буковини, що не повірив у свій діагноз COVID-19, вмовили не правити службу
За його словами, майже половина нових випадків COVID-19, зокрема, це жителі Чернівців.
За минулу добу померли 4 людини. Серед них є не тільки літні люди. Не зміг подолати цю інфекцію 37-річний чоловік, який був музикантом і співав в хорі,
– заважив Осачук.
Крім того, коронавірус підхопили 10 священників. Щоправда, одного із них перевіряють на зараження, у нього наразі поки лише підозра. Ще 13 священнослужителів, які раніше контактували з інфікованими, перебувають у самоізоляції.
Відеозвернення Сергія Осачука:
Яка ситуація з коронавірусом на Буковині? Цей регіон став першим місцем спалаху COVID-19 в Україну. Він досі утримує сумну першість за кількістю хворих інфекцією. Станом на ранок 18 квітня зафіксовані 840 випадків коронавірусу на Буковині, померли – 8 людей, одужали – 25.
Читайте також
-
Коронавірус у США: у країні новий антирекорд смертностісьогодні , 09:33
-
У США на коронавірус протестували вже понад 3,5 мільйона людейсьогодні , 05:03
-
Важкі пацієнти та безпека лікарів: що найбільше вразило українських медиків в Італіїсьогодні , 10:14
-
В Україні вже 5106 випадків коронавірусу COVID-19сьогодні , 09:32
-
Коронавірус у Японії: у Токіо – нестача ліжко-місцьсьогодні , 08:58