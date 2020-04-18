Коронавірус на Буковині: серед інфікованих – 10 священників

У Чернівецькій області 17 квітня зафіксували 82 нових випадки коронавірусної інфекції. Так, станом на ранок 18 квітня регіон лідирує в антирейтингу за кількістю хворих на COVID-19 в Україні: на Буковині 840 осіб з таким діагнозом. Серед нових інфікованих є священники.

Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час відеозвернення на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами, майже половина нових випадків COVID-19, зокрема, це жителі Чернівців.

За минулу добу померли 4 людини. Серед них є не тільки літні люди. Не зміг подолати цю інфекцію 37-річний чоловік, який був музикантом і співав в хорі,

– заважив Осачук.

Крім того, коронавірус підхопили 10 священників. Щоправда, одного із них перевіряють на зараження, у нього наразі поки лише підозра. Ще 13 священнослужителів, які раніше контактували з інфікованими, перебувають у самоізоляції.

Відеозвернення Сергія Осачука:

Яка ситуація з коронавірусом на Буковині? Цей регіон став першим місцем спалаху COVID-19 в Україну. Він досі утримує сумну першість за кількістю хворих інфекцією. Станом на ранок 18 квітня зафіксовані 840 випадків коронавірусу на Буковині, померли – 8 людей, одужали – 25.