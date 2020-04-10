Коронавірус на Івано-Франківщині: 12 людей одужало

Івано-Франківська область лідирує за кількістю летальних випадків від коронавірусу. Водночас станом на 10 квітня на Прикарпатті вже одужало 12 людей.

Заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний під час брифінгу наголосив, що тести ПЛР уже двічі підтвердили про вилікування 12 жителів.

Водночас В Івано-Франківській області на коронавірус захворіли 36 медиків: що відомо

Зауважимо, що для підтвердження вилікування від коронавірусу необхідні саме два "негативних" тести ПЛР.

Окрім того, ще 9 прикарпатців чекають на другий результат.

В облдержадміністрації не уточнили, з яких районів і лікарень особи, які одужали.

Що відомо про коронавірус на Івано-Франківщині

Станом на 10 квітня в області зафіксували 254 випадки коронавірусної хвороби.

Найбільша кількість летальних саме на Прикарпатті – 17.

Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години в області.

В області на 11 – 12 квітня введені додаткові карантинні обмеження. Так, жителів регіону просять не виходити з дому від 13:00 суботи до 6 ранку понеділка.

В Івано-Франківську з 6 квітня встановили цілодобові пости на дорогах. На них проводять обов'язковий температурний скринінг для запобігання поширенню коронавірусу.

Команда Міністерства охорони здоров'я 10 квітня відправилася до Івано-Франківської області, щоб з'ясувати проблеми.



Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу