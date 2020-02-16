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Коронавірус на лайнері Diamond Princess: Канада евакуйовує своїх громадян

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Коронавірус на лайнері Diamond Princess / www.rivieramm.com

Уряд Канади підготував літак для евакуації своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, на якому зафіксували 355 випадки зараження коронавірусом. Він ще з 5 лютого стоїть на карантині біля порту Йокогама в Японії.

Канада евакуює лише тих громадян, у яких немає коронавірусу. А після евакуації пасажирів відправлять на 14-денний карантин, повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

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Точна дата евакуації наразі невідома, однак у відомстві зазначили, що літак вже готовий. Також у МЗС Канади наголосили, що перед евакуацією пасажири пройдуть обстеження на наявність симптомів COVID-19. Ті пасажири, які матимуть симптоми коронавірусу, будуть лікуватися у Японії, біля берегів якої й стоїть лайнер.

 
Коронавірус COVID-19 – симптоми
  • висока температура, яка стабільно тримається;
  • погіршення загального стану;
  • втрата апетиту;
  • часте дихання, виникає задишка;
  • слабкість, млявість, зниження активності;
  • кашель різної інтенсивності.

Що відомо про лайнер Diamond Princess

  • 4 лютого на лайнері Diamond Princess зафіксували перші випадки зараження небезпечним коронавірусом. Ймовірно, хвороба поширилася від 80-річного, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег у Гонконзі. 
  • На борту лайнера перебували 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, зокрема – 25 українців. Двох українців, які також підхопили коронавірус, госпіталізували у лікарню Японії.
  • Станом на 16 лютого, 355 інфікованих виявили на круїзному лайнері Diamond Princes. 
  • 14 лютого першим пасажирам круїзного лайнера з коронавірусом дозволили покинути судно. Це літні люди, пасажири зі слабким здоров'ям і ті, хто перебував в каютах без вікон.


Коронавірус на лайнері Diamond Princess / Getty Images

Що відомо про коронавірус: головне

  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.
  • Станом на 16 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 669 людини. Загальна кількість інфікованих – до 69 тисяч 256 осіб по всьому світу. За статистикою, 9% хворих помирають.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури. Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився. 


Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Канада Коронавірус 2020 Японія Здоров'я Лікування
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