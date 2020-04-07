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Коронавірус на окупованих територіях: відомо про першу смерть

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Коронавірус на окупованих територіях / УНІАН

На території так званої "ДНР" помер перший пацієнт з COVID-19. Летальний випадок стався у лікарні окупованого міста Амвросієвка, що на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Окупаційна адміністрація в ОРДО (Донецька область) підтвердила 6 випадків захворювання на коронавірус, однак приховує факти смерті пацієнтів від COVID-19.

4 квітня в Центральній районній лікарні Амвросіївки помер громадянин, інфікований коронавірусом. Цей факт замовчується, відповідна медична документація вилучена,
– йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві відзначили, що на території окупованої Луганській області в селищі Кадіївка щодня проводиться огляд бойовиків "армійського корпусу" лікарями з Росії, в той час як цивільне населення позбавлене необхідної медичної допомоги.

Крім цього, в Мінреінтеграції заявили, що також замовчується реальна кількість захворювань і в анексованому Криму.


Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Окуповані території Здоров'я Лікування
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