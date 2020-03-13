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Коронавірус на окупований Донбас завезли з Росії, – РНБО

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Розвідка підтверджує випадки захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що коронавірус в окуповану Росією Горлівку завезла жінка, яка поверталася з Китаю через Москву. Інформацію про випадки зареження на коронавірус на окупованому Донбасі підтвердила Служба зовнішньої розвідки.

РНБО має чітку інформацію про те, звідки коронавірус взявся на окупованих територіях, розповів Олексій Данілов за результатами термінового засідання Ради нацбезпеки.

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Жінка, яка була хворою, поверталася з Китаю на окуповані території через Москву. З російської столиці вона їхала автобусом. Саме таким чином хвороба і потрапила туди,
– розповів секретар РНБО.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Авакова заявив, що під час дії карантину Україна заборонить в'їзд мешканцям окупованих територій. Закриватимуть не усі пункти пропуску, але їх не зможуть перетнути іноземці чи люди з реєстрацією на тимчасово окупованій території.

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Що відомо про коронавірус на окупованому Донбасі?Хворих на коронавірус виявили в окупованій Росією Горлівці. Там таких одразу 12 людей. Арсен Аваков заявив, що епідемія поширюється вже і окупованою територією.

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Карта окупованого Донбасу і зони проведення ООС / інфографіка 24 каналу

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Олексій Данілов РНБО Окуповані території Новини Росії Москва
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