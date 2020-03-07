Коронавірус не передається через причастя у церкві, – митрополит ПЦУ

У ПЦУ запевняють, що коронавірусом неможливо заразитися під час обряду причастя, коли віряни п'ють вино з однієї ложки. Церква закликає українців дотримуватися рекомендацій лікарів щодо гігієни і зміцнення імунітету.

Митрополит ПЦУ Дмитро Рудюк закликав не сіяти паніку серед людей і не вигадувати альтернативні способи причащання.

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Ті, хто таке впроваджує, є занепалими і духовно ошуканими християнами,

– додав Рудюк.

За словами митрополита, вигадування інших методів причащання – це "зневага, богохульство і відсутність віри".

Дмитро Рудюк наголосив, що церква не відкидає інших лікарських порад щодо чистоти, гігієни та застережень щодо поширення коронавірусу, а просить всіляко їх дотримуватись.

Зауважимо, що станом на 7 березня від коронавірусного захворювання Covid-2019 у світі вже одужали понад 57 389 людей. Водночас помер 3 491 інфікований. Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 102 188.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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