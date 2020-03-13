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Коронавірус не помітно в маршрутці, – головний санітарний лікар

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В громадському транспорті високі ризики зараження коронавірусом / УНІАН

Карантин передбачає посилені заходи безпеки здоров'я. Транспорт наразі дезінфікують двічі на день, але цього недостатньо. Саме в громадському транспорті скупчення людей високе. Відтак, найкраще не користуватися ним, аби зменшити ризики зараження.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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МОЗ направило рекомендації роботодавцям про переведення працівників на дистанційну роботу на час введення в країні карантину.

Закриття на карантин дитячих садків і шкіл істотно знизить кількість пасажирів громадського транспорту, а також буде сприяти зниженню ризику поширення інфекції. Діти не будуть їздити до школи, а працівники зможуть виконувати свою роботу дистанційно. 

Чиновник додав, що визначити в маршрутці заражену коронавірусом людину неможливо, тому користування громадським транспортом різко підвищує ймовірність інфікування.


Як убезпечити себе від коронавірусу: поради / Інфографіка 24 Каналу

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Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Медицина Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Лікування
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