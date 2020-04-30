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Коронавірус не створили штучно, – розвідка США

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Коронавірус не створили штучно: розвідка США
Розвідка США заявила,що коронавірус не виведений штучно / ukrinform.ua

Спецслужби США зробили висновок, що COVID-19 не створили штучно або генетично модифіковано. Однак розвідка продовжує шукати джерело пандемії.

Національна розвідка США зробила заяву про те, що новий коронавірус не є штучним або генетично модифікованим, пише AP.

Зверніть увагу США припиняють фінансувати ВООЗ: чим це загрожує й чи можна було б уникнути пандемії

Однак розвідка продовжить ретельно перевіряти інформацію, щоб визначити, чи почався спалах в результаті контакту з інфікованими тваринами або нещасного випадку в лабораторії в Ухані,
– йдеться у заяві.

До слова, раніше адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа доручила спецслужбам виявити, чи Китай або ВООЗ могли приховувати факти про коронавірус.

Що відомо про звинувачення Сполученими Штатами Китаю та ВООЗ

  • Раніше Дональд Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ. У Вашингтоні вивчатимуть, як організація реагувала на ситуацію з пандемією COVID-19. Водночас гендиректор ВООЗ сподівається на відновлення співпраці.
  • США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу та спробувала приховати спалах.

Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у світі зафіксували понад 3,2 мільйона випадків зараження коронавірусом. Найбільше недуга вразила США: хворобу виявили у понад 1 мільйона людей. 

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини політики Лікування Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини США
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