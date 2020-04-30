Коронавірус не створили штучно, – розвідка США

Спецслужби США зробили висновок, що COVID-19 не створили штучно або генетично модифіковано. Однак розвідка продовжує шукати джерело пандемії.

Національна розвідка США зробила заяву про те, що новий коронавірус не є штучним або генетично модифікованим, пише AP.

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Однак розвідка продовжить ретельно перевіряти інформацію, щоб визначити, чи почався спалах в результаті контакту з інфікованими тваринами або нещасного випадку в лабораторії в Ухані,

– йдеться у заяві.

До слова, раніше адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа доручила спецслужбам виявити, чи Китай або ВООЗ могли приховувати факти про коронавірус.

Що відомо про звинувачення Сполученими Штатами Китаю та ВООЗ

Раніше Дональд Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ . У Вашингтоні вивчатимуть, як організація реагувала на ситуацію з пандемією COVID-19. Водночас гендиректор ВООЗ сподівається на відновлення співпраці.

. У Вашингтоні вивчатимуть, як організація реагувала на ситуацію з пандемією COVID-19. Водночас гендиректор ВООЗ сподівається на відновлення співпраці. США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу та спробувала приховати спалах.

Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у світі зафіксували понад 3,2 мільйона випадків зараження коронавірусом. Найбільше недуга вразила США: хворобу виявили у понад 1 мільйона людей.