Коронавірус не створили штучно, – розвідка США
Спецслужби США зробили висновок, що COVID-19 не створили штучно або генетично модифіковано. Однак розвідка продовжує шукати джерело пандемії.
Національна розвідка США зробила заяву про те, що новий коронавірус не є штучним або генетично модифікованим, пише AP.
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Однак розвідка продовжить ретельно перевіряти інформацію, щоб визначити, чи почався спалах в результаті контакту з інфікованими тваринами або нещасного випадку в лабораторії в Ухані,
– йдеться у заяві.
До слова, раніше адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа доручила спецслужбам виявити, чи Китай або ВООЗ могли приховувати факти про коронавірус.
Що відомо про звинувачення Сполученими Штатами Китаю та ВООЗ
- Раніше Дональд Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ. У Вашингтоні вивчатимуть, як організація реагувала на ситуацію з пандемією COVID-19. Водночас гендиректор ВООЗ сподівається на відновлення співпраці.
- США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу та спробувала приховати спалах.
Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у світі зафіксували понад 3,2 мільйона випадків зараження коронавірусом. Найбільше недуга вразила США: хворобу виявили у понад 1 мільйона людей.