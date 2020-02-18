Коронавірус не такий небезпечний, як вважалось раніше

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що новий коронавірус Covid-19 менш небезпечний, ніж його попередники SARS і MERS.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адхан “Китай опублікував документ з детальними даними про більш ніж 44 тисячі підтверджених випадків COVID-19. Ці дані дають нам краще уявлення про віковий діапазон хворих осіб, тяжкість захворювання та рівень смертності”.

Ці дані свідчать, що Covid-19 менш смертельний, аніж інші коронавіруси, які викликали попередні епідемії. Показник летальності становить близько 2%, тоді як під час спалаху коронавірус SARS померли приблизно 9% хворих. А смертність від коронавірусу MERS взагалі перевищувала 30%.

Наскільки небезпечний Covid-19

У 80% випадків захворювання Covid-19 призводить лише до слабких симптомів, які не становлять небезпеки.

У 14% випадків розвиваються серйозні проблеми, включаючи пневмонію і труднощі з диханням.

У 5% випадків хвороба призводить до критичних станів – дихальної недостатності, септичного шоку.

У 2% випадків хворі помирають. Що старша людина, то небезпечніший для неї цей вірус, тоді як діти заражаються доволі рідко. Також виявилось, що чоловіки частіше помирають (2,8%), ніж жінки (1,7%).



Смертність від коронавірусу залежно від віку у відсотках / інфографіка BBC

Голова ВООЗ також додав, що оприлюднені дані свідчать про уповільнення епідемії в Китаї, але він порадив ставитись до цієї інформації дуже обережно, за його словами ситуація може змінюватися.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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