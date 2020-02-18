24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Коронавірус не такий небезпечний, як вважалось раніше

4
Смертність від коронавірусу / Unsplash

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що новий коронавірус Covid-19 менш небезпечний, ніж його попередники SARS і MERS.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Також на тему: Коронавірус з Китаю: останні новини

 
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адхан
“Китай опублікував документ з детальними даними про більш ніж 44 тисячі підтверджених випадків COVID-19. Ці дані дають нам краще уявлення про віковий діапазон хворих осіб, тяжкість захворювання та рівень смертності”.

Ці дані свідчать, що Covid-19 менш смертельний, аніж інші коронавіруси, які викликали попередні епідемії. Показник летальності становить близько 2%, тоді як під час спалаху коронавірус SARS померли приблизно 9% хворих. А смертність від коронавірусу MERS взагалі перевищувала 30%.

Наскільки небезпечний Covid-19

У 80% випадків захворювання Covid-19 призводить лише до слабких симптомів, які не становлять небезпеки.

У 14% випадків розвиваються серйозні проблеми, включаючи пневмонію і труднощі з диханням.

У 5% випадків хвороба призводить до критичних станів – дихальної недостатності, септичного шоку.

У 2% випадків хворі помирають. Що старша людина, то небезпечніший для неї цей вірус, тоді як діти заражаються доволі рідко. Також виявилось, що чоловіки частіше помирають (2,8%), ніж жінки (1,7%).

Смертність від коронавірусу залежно від віку
Смертність від коронавірусу залежно від віку у відсотках / інфографіка BBC

Голова ВООЗ також додав, що оприлюднені дані свідчать про уповільнення епідемії в Китаї, але він порадив ставитись до цієї інформації дуже обережно, за його словами ситуація може змінюватися.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: є втрати
сьогодні
6320
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я ВООЗ Жертви Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
805
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 2761
13 лютого 20:20 1 квітня – лише переломний момент у реформі медицини, – інтерв'ю Скалецької
Альона Чернецька 2459
13 лютого 19:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 15028
12 лютого 19:01 Чи готова Україна до боротьби з коронавірусом: ексклюзивне інтерв'ю зі Скалецькою
Альона Чернецька 2325
Новини
Більше новин
Залиште відгук