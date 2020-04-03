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Коронавірус підтвердили у двох львівських лікарів

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Коронавірус підтвердили у двох львівських лікарів / Getty Images

У двох львівських медиків після проведення ПЛР-діагностики виявили захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомила пресслужба ЛМР. Наразі медиків ізолювали, також проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для проведення ПЛР-тестування.

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Що відомо про хворих медиків у Львові?

Один з медиків — це 47-річний лікар-анестезіолог львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

"Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття звернувся до сімейного лікаря. Зараз пацієнт перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією", – йдеться у джерелі.

Другий хворий – це лікар з 5-ої міської поліклініки, який народився у 1966 році. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. 

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини Львова Здорове життя
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