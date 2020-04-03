Коронавірус підтвердили у двох львівських лікарів
У двох львівських медиків після проведення ПЛР-діагностики виявили захворювання на коронавірус COVID-19.
Про це повідомила пресслужба ЛМР. Наразі медиків ізолювали, також проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для проведення ПЛР-тестування.
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Що відомо про хворих медиків у Львові?
Один з медиків — це 47-річний лікар-анестезіолог львівської лікарні швидкої медичної допомоги.
"Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття звернувся до сімейного лікаря. Зараз пацієнт перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією", – йдеться у джерелі.
Другий хворий – це лікар з 5-ої міської поліклініки, який народився у 1966 році. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус.
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