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Коронавірус підтвердили у третьої людини на Львівщині

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Коронавірус на Львівщині: останні новини / Ілюстративне фото (pixabay)

Інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 підтвердили 26 березня у 57-річного чоловіка у Львівській області. Це третій випадок захворювання на Covid-19 у регіоні.

Відомо, що чоловік, у якого тест підтвердив наявність коронавірусу, нещодавно повернувся з Італії. Про це розповіли у пресслужбі Львівської обласної державної адміністрації.

Тим часом у сусідньому регіоні В Івано-Франківській області від коронавірусу померла третя людина

57-річний чоловік перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. 26 березня отримали результат тесту на Covid-19, він виявився позитивним. 

Загалом з 8 ранку до 17 години цього дня в області з підозрою на інфікування коронавірусом звернулися ще четверо людей.

Ситуація з поширенням коронавірусу на Львівщині

  • Перший випадок захворювання у Львові зафіксували 20 березня у 58-річного лікаря, який нещодавно повернувся з Німеччини.
  • 23 березня зафіксували другий випадок – у 51-річної львів'янки, яка приїхала з Австрії.
  • У Львівській області з підозрою на коронавірус до лікарів звернулися 148 людей. У 29 Covid-19 не підтвердили.

В Україні за даними МОЗ станом на вечір 26 березня підтверджено 196 випадків інфікування коронавірусом. Померли 6 людей і лише 1 людина визнана такою, що вилікувалася.

Зверніть увагу Чим сильніший буде карантин, тим менше людей помруть, – Комісаренко

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Львова Медицина
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