Коронавірус найчастіше потрапляє до організму через ніс: дослідження
У новому німецькому дослідженні йдеться, що коронавірус COVID-19 потрапляє в організм людини через ніс.
Як йдеться у дослідженні Центру молекулярної медицини Макса Дельбрюка, коронавірус уражає клітини, які виробляють слиз. Результати були опубліковані у четвер, 23 квітня, у спеціалізованому журналі Nature Medicine.
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Хто взяв участь у дослідженні. Декілька наукових інституцій, серед яких Інститут Сенгера, університетська клініка Гронінгена, Університет Лазурного узбережжя та мережа науковців під назвою Human Cell Atlas. Результати роботи вчених було опубліковано у спеціалізованому журналі Nature Medicine.
Що шукали вчені. Дослідники вивчали, які слизові оболонки містять найбільше з двох специфічних протеїнів ACE2 та TMPRSS2, які COVID-19 використовує для потрапляння в організм людини. Вчені розглянули зразки з легенів, носа, очей, кишківника, серця, нирок та печінки.
У висновку йдеться про те, що серед усіх клітин найбільшу концентрацію цих двох протеїнів містять келихоподібні та війкові клітини, що виробляють слиз у носі.
Інші шляхи зараження коронавірусом
Ці два протеїни можна знайти у клітинах рогівки ока та у слизовій оболонці кишківника. Відтак вчені вважають, що є можливість інфікуватися через слізні залози, фекалії та ротову порожнину.
Що відомо про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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