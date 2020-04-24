Коронавірус найчастіше потрапляє до організму через ніс: дослідження

У новому німецькому дослідженні йдеться, що коронавірус COVID-19 потрапляє в організм людини через ніс.

Як йдеться у дослідженні Центру молекулярної медицини Макса Дельбрюка, коронавірус уражає клітини, які виробляють слиз. Результати були опубліковані у четвер, 23 квітня, у спеціалізованому журналі Nature Medicine.

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Хто взяв участь у дослідженні. Декілька наукових інституцій, серед яких Інститут Сенгера, університетська клініка Гронінгена, Університет Лазурного узбережжя та мережа науковців під назвою Human Cell Atlas. Результати роботи вчених було опубліковано у спеціалізованому журналі Nature Medicine.

Що шукали вчені. Дослідники вивчали, які слизові оболонки містять найбільше з двох специфічних протеїнів ACE2 та TMPRSS2, які COVID-19 використовує для потрапляння в організм людини. Вчені розглянули зразки з легенів, носа, очей, кишківника, серця, нирок та печінки.

У висновку йдеться про те, що серед усіх клітин найбільшу концентрацію цих двох протеїнів містять келихоподібні та війкові клітини, що виробляють слиз у носі.

Інші шляхи зараження коронавірусом

Ці два протеїни можна знайти у клітинах рогівки ока та у слизовій оболонці кишківника. Відтак вчені вважають, що є можливість інфікуватися через слізні залози, фекалії та ротову порожнину.



Що відомо про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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