Коронавірус проник до всіх країн Європи: останньою "здалася" Чорногорія
У Чорногорії підтвердили перші 2 випадки коронавірусу. Це була остання країна у Європі без зафіксованих випадків зараження Covid-19. Відтак, станом на 17 березня коронавірус проник у кожну європейську державу.
Про перші випадки захворювання в Чорногорії повідомив прем'єр-міністр країни Душко Маркович, передає національне інформагентство MINA.
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Позитивний тест на коронавірус виявили у двох жінок 1948 та 1973 років народження. Вони обидві перебували в районах, уражених пандемією.
Наразі жінок розмістили у спеціальне відділення Клінічного центру. Їх стан стабільний.
Ми готувались до цього сценарію тижнями, відповідно до вказівок ВООЗ. Паніки немає,
— сказав Маркович.
Важливо! Чорногорія до 17 березня була єдиною країною Європи, де не було жодного підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.
До слова, напередодні країни Євросоюзу одноголосно підтримали ідею про закриття зовнішніх кордонів держав. Упродовж 30 днів вони будуть закриті для іноземців – громадян не країн-членів Євросоюзу.
Коронавірус у Європі: які країни постраждали найбільше
- Італія. Там коронавірусом захворіли понад 26 тисяч людей, 2,5 тисячі померли.
- Іспанія. Зафіксовано 11279 випадків зараження коронавірусом, з них – 499 людей померло.
- Німеччина. Захворіли понад 9 тисяч осіб, 26 з них померли.
- Франція. Позитивний тест на коронавірус виявили у 7,7 тисячі осіб, 175 померли.
- Швейцарія. Захворіли понад 2 тисяч людей – 27 померли.
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