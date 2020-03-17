24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Коронавірус проник до всіх країн Європи: останньою "здалася" Чорногорія

- Читать новость на русском
У Чорногорії виявили перші випадки коронавірусу / Getty images

У Чорногорії підтвердили перші 2 випадки коронавірусу. Це була остання країна у Європі без зафіксованих випадків зараження Covid-19. Відтак, станом на 17 березня коронавірус проник у кожну європейську державу.

Про перші випадки захворювання в Чорногорії повідомив прем'єр-міністр країни Душко Маркович, передає національне інформагентство MINA.

Важливо Як живе ЄС та хто розніс коронавірус по світу: огляд іноземних ЗМІ

Позитивний тест на коронавірус виявили у двох жінок 1948 та 1973 років народження. Вони обидві перебували в районах, уражених пандемією.

Наразі жінок розмістили у спеціальне відділення Клінічного центру. Їх стан стабільний.

Ми готувались до цього сценарію тижнями, відповідно до вказівок ВООЗ. Паніки немає,
— сказав Маркович. 

Важливо! Чорногорія до 17 березня була єдиною країною Європи, де не було жодного підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

До слова, напередодні країни Євросоюзу одноголосно підтримали ідею про закриття зовнішніх кордонів держав. Упродовж 30 днів вони будуть закриті для іноземців – громадян не країн-членів Євросоюзу.

Коронавірус у Європі: які країни постраждали найбільше

  • Італія. Там коронавірусом захворіли понад 26 тисяч людей, 2,5 тисячі померли.
  • Іспанія. Зафіксовано 11279 випадків зараження коронавірусом, з них – 499 людей померло.
  • Німеччина. Захворіли понад 9 тисяч осіб, 26 з них померли.
  • Франція. Позитивний тест на коронавірус виявили у 7,7 тисячі осіб, 175 померли.
  • Швейцарія. Захворіли понад 2 тисяч людей – 27 померли.


Як відрізнити коронавірус від інших захворювань / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Італії: від хвороби померли понад 2 тисячі людей
17 березня
Автор: Наталя Боднар
Теги: Коронавірус Covid-19 Здорове життя Новини Здоров'я Європа Чорногорія Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
17 березня 19:27 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
17 березня 18:00 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
17 березня 13:32 Тоцілізумаб проти коронавірусу: лікарі заявили про ефективність препарату
Олександр Бевза
14 березня 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
14 березня 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук