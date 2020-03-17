Коронавірус проник до всіх країн Європи: останньою "здалася" Чорногорія

У Чорногорії підтвердили перші 2 випадки коронавірусу. Це була остання країна у Європі без зафіксованих випадків зараження Covid-19. Відтак, станом на 17 березня коронавірус проник у кожну європейську державу.

Про перші випадки захворювання в Чорногорії повідомив прем'єр-міністр країни Душко Маркович, передає національне інформагентство MINA.

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Позитивний тест на коронавірус виявили у двох жінок 1948 та 1973 років народження. Вони обидві перебували в районах, уражених пандемією.

Наразі жінок розмістили у спеціальне відділення Клінічного центру. Їх стан стабільний.

Ми готувались до цього сценарію тижнями, відповідно до вказівок ВООЗ. Паніки немає,

— сказав Маркович.

Важливо! Чорногорія до 17 березня була єдиною країною Європи, де не було жодного підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

До слова, напередодні країни Євросоюзу одноголосно підтримали ідею про закриття зовнішніх кордонів держав. Упродовж 30 днів вони будуть закриті для іноземців – громадян не країн-членів Євросоюзу.

Коронавірус у Європі: які країни постраждали найбільше

Італія. Там коронавірусом захворіли понад 26 тисяч людей, 2,5 тисячі померли.

Там коронавірусом захворіли понад 26 тисяч людей, 2,5 тисячі померли. Іспанія. Зафіксовано 11279 випадків зараження коронавірусом, з них – 499 людей померло.

Зафіксовано 11279 випадків зараження коронавірусом, з них – 499 людей померло. Німеччина. Захворіли понад 9 тисяч осіб, 26 з них померли.

Захворіли понад 9 тисяч осіб, 26 з них померли. Франція. Позитивний тест на коронавірус виявили у 7,7 тисячі осіб, 175 померли.

Позитивний тест на коронавірус виявили у 7,7 тисячі осіб, 175 померли. Швейцарія. Захворіли понад 2 тисяч людей – 27 померли.



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