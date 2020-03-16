Коронавірус: що потрібно знати пацієнтам з онкологією
Пацієнти з онкологією мають ризики захворіти на коронавірус. Втім, яка ймовірність легкого перебігу захворювання і навпаки, які ризики ускладнень в разі, якщо на коронавірус захворів пацієнт з онкологією.
Про ризики перебігу коронавірусу Covid-19 для людей з онкологією розповіла лікарка-онколог Тетяна Скрипець.
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Захворіють не всі, але є групи ризику:
- люді старшого віку (особливо – 70+)
- люди з хронічними захворюваннями (захворювання легенів, серцево-судинні, онкологія)
Ці групи схильні до вищого ризику виникнення серйозних ускладнень, зокрема реанімації й смерті.
Фахівці з Китаю та Італії зазначили, що пацієнти з онкологією мають високі ризики захворіти та мати важкий перебіг Covid-19.
Які онкологічні пацієнти в групі ризику
- Пацієнти з онкогематологічними захворюваннями.
- Пацієнти, які проходять хімієтерапію і трансплантацію кісткового мозку.
- Пацієнти зі значним імунодефіцитом.
Чи всі пацієнти з онкологією ризикують захворіти на коронавірус?
Пацієнти з неходжкінською лімфомою, хронічним лімфолейкозом, гострим мієлолейкоз, гострим лімфобластним лейкозом і множинною мієломою, піддаються найбільшому ризику.
Також в небезпеці ті, хто перебуває в процесі терапії будь-якого виду раку і пацієнти після трансплантації кісткового мозку.
Не слід скасовувати терапію на час спалаху коронавірусу у світі/Фото: Unsplash
Як коронавірус Covid-19 впливає на людей з онкологією
Науковий журнал The Lancet нещодавно опублікував дослідження з китайських вчених, яке свідчить про те, що більшому ризику зараження й ускладнень COVID-19 піддаються пацієнти, які наразі борються з онкологією і ті, які вже побороли рак.
Але дослідження базувалося на даних змішаної групи пацієнтів (в ремісії, в процесі терапії, з різними видами раку і різними видами терапії). Хтось курив і / або мав інші проблеми зі здоров'ям, що робить їх більш сприйнятливими до інфекції.
Висновок такий: ті, у кого є супутні захворювання, піддаються підвищеному ризику зараження.
Люді старше 70 років також піддаються високому ризику. Смертність становить майже 15% для людей старше 80 років.
Чи повинен пацієнт з онкологією скасовувати терапію під час Covid-19
Ні, але тільки якщо у нього немає симптомів Covid-19 чи інших протипоказань.
Якщо з'явилися симптоми, такі, як гарячка, сухий кашель, втомлюваність і утруднене дихання – зателефонуйте своєму лікарю
Що робити, якщо у когось в сім'ї виявили коронавірус
- дистанціюйтесь;
- не дозволяйте хворому відвідувати вас в онкологічному центрі, навіть якщо це не Covid-19, а звичайна застуда.
Правила, які зменшать ризики захворіти на коронавірус Covid-19
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