Що таке коронавірус та чи загрожує він людству

Вірус у Китаї – це новий тип коронавірусу, тобто захворювання з групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. В зоні ризику дихальні шляхи, травна та нервова системи, в тому числі серце, а ще печінка, нирки та очі.

До цього людство познайомили зі шістьма станами коронавірусу, які вражають людину. Новий, що спалахнув у Китаї – сьомий.

Важливо! Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка й ускладнене дихання. Спалах нагадав про вірус Sars, від якого на початку 2000-х років у десятках країн, переважно в Азії, загинули 774 людини. Аналіз генетичного коду нового вірусу показав, що він тісніше пов'язаний із Sars, ніж будь-який інший коронавірус людини.

Коронавірус – що це? Це рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Перша смерть від вірусу в Китаї

В китайському місті Ухань 15 січня 2020 року від пневмонії невідомого походження помер чоловік. Незадовго до того його ушпиталили до лікарні з порушенням функції нирок і пошкодженнями інших внутрішніх органів.

Перша смерть від цього таємничого вірусу трапилася 11 січня. Відтоді випадків заражень побільшало. Зараз медики реєструють щонайменше дві сотні хворих, а недуга швидко шириться світом.



Коронавірус у Китаї

"Всього у світі зареєстровано 278 підтверджених випадків вірусу, про які до нас надійшли офіційні повідомлення. Але ці цифри швидко змінюються. Чотири випадки зафіксовані за межами Китаю — два в Таїланді, один в Японії й один в Республіці Корея. Тому треба очікувати на нові випадки в інших районах Китаю і, можливо, ще й в інших державах", – заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Язаревич.

В інших країнах перевіряють китайців, які прибувають. Такі заходи вже проводять прикордонники Сінгапуру, Гонконгу, в американських аеропортах-гігантах в Сан-Франциско, Лос-Анжелесі та Нью-Йорку. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я скликає екстрену нараду.



Перевірка на коронавірус

Поки що в Китаї вірус здебільшого сконцентрований у місті Ухань, хоча про окремі випадки вже повідомили в Шанхаї та Пекіні.

Захворювання у США та Південній Кореї

Проте 21 січня коронавірус з'явився у США — пневмонію несподівано виявили у тридцятирічного чоловіка, який незадовго до того мандрував до Китаю. Зараз пацієнт у нормальному стані, але медики досліджують, з ким інфікований міг контактувати.

Він повернувся з Уханя 15 січня, за два дні до того, як було проведено обстеження пасажирів у трьох великих аеропортах Сполучених Штатів Америки, але тоді у нього симптомів не було. Чоловік прочитав в Інтернеті про таємничий новий вірус, який викликає лихоманку та респіраторні захворювання, та повідомив своїх лікарів про свою недавню поїздку.

Вірусна пневмонія – симптоми висока температура, яка стабільно тримається;

погіршення загального стану;

втрата апетиту;

часте дихання, виникає задишка;

слабкість, млявість, зниження активності;

кашель різної інтенсивності. Південна Корея також підтвердила перший випадок захворювання на своїй території: під загрозою — 35-річний громадянин Китаю, який приїхав з того ж таки Уханю.

Коронавірус з'явився в Ухані ще в грудні. За останніми даними, від нього вже загинули дев’ятеро людей, які є мешканцями одного міста. Втім, керівництво республіки висловлює побоювання стосовно збільшення кількості заражених. Мешканці святкуватимуть Китайський новий рік 25 січня. Імовірно, мільйони людей подорожуватимуть країною, а це ідеальні умови для поширення вірусу.

Що відомо про хворобу

"Залишається багато незрозумілих і невідомих моментів. Однак, ми знаємо, що хвороба може передаватися через інфіковану людину. Надходять повідомлення про нові випадки захворювання в Китаї та інших країнах, тож ми робимо висновки, що вірус буде поширюватись", – розповів керівник благодійної організації Wellcome Trust Джеремі Фаррар.

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Поки що у Китаї проводять дослідження вірусу, всі інфіковані перебувають під пильним наглядом лікарів. Масова паніка спричинена й тим, що на початку 2000-х схожа недуга вже проходила землями Китаю. Тоді захворіло 8 тисяч людей у 26 країнах й вірус забрав 700 життів з різних країн.

Наскільки швидко поширюється новий загадковий вірус – невідомо. Одне зрозуміло: від поїздок до Китаю зараз краще утриматися.