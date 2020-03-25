Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

Загальні симптоми коронавірусу, такі як лихоманка та сухий кашель, відомі всім. Але як ці симптоми змінюються впродовж хвороби – читайте у матеріалі.

Ця інформація є корисною для тих, хто досі вагається, чи варто звертатися до лікаря. Як протікає Covid-19 з дня у день, розповіли у Без-брехні.

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Як проявляється коронавірус на 1-4 день захворювання:

Зазначимо, що початок хвороби може бути безсимптомним або протікати у дуже легкій формі, через що людина думає, що просто застудилася.

У 99% хворих фіксують підвищену температуру;

70% пацієнтів відчувають біль у м'язах;

Насправді, сухий кашель буває не у всіх, а приблизно у 60%;

За день-два до початку основних симптомів, у невеликої кількості людей може виникнути нудота або діарея;

Німецькі лікарі помітили втрату смаку та нюху на перших днях захворювання хвороби.



Симптоми коронавірусу на 1-4 день хвороби / Інфографіка 24 каналу

Важливо: В середньому, перша задишка проявляється через 5 днів від початку симптомів. Якщо людину з такою формою хвороби госпіталізують на 7 день захворювання, наступного дня вона опиняється в реанімації.

Що відбувається на 5-6 день хвороби:

На цьому етапі вже можуть виникнути проблеми з диханням. Особливо стає важко дихати людям похилого віку, у яких є хронічні хвороби (насамперед верхніх дихальних шляхів).



Симптоми коронавірусу на 5-6 день хвороби / Інфографіка 24 каналу

Чого чекати на 7 день коронавірусу:

Частина пацієнтів відчувають, що дихати стає все важче, часом виникає біль у грудях. У такому випадку необхідно негайно звернутися до лікаря.

Зазначимо, що у близько 85% хворих в цей період симптоми слабшають або згладжуються.

Важливо: Якщо живете з людиною, яка захворіла, також залишайтеся вдома впродовж 14 та прослідкуйте за своїми симптомами.



Симптоми коронавірусу на 7 день хвороби / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус на 8-9 день захворювання:

Близько 15% людей переносять інфекцію важко. І саме в цей період у таких пацієнтів починають виникати ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому, при якому в легенях починається накопичуватись "рідина" (інфільтрати).

У частини хворих виникає аритмія або шок. Це відбувається, коли легені вже не здатні забезпечувати киснем необхідні для життя органи.

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Симптоми коронавірусу на 8-9 день хвороби / Інфографіка 24 каналу

10 день коронавірусу:

До усіх вищеперерахованих симптомів додається й біль у животі. Пацієнтам з важкою формою хвороби необхідна екстерна допомога і їх переводять у реанімацію задля кисневої терапії.

Дослідження демонструють, що такі пацієнти залишаються в лікарні ще близько 10 днів.

12 день хвороби:

Пацієнти з міцним імунітетом та ті, які отримали своєчасну та правильну допомогу, починають одужувати. Температура їхнього тіла поступово знижується й самопочуття активно покращується.



Симптоми коронавірусу на 12 день хвороби / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус на 17 день:

Приблизно через 2,5 тижні хвороби тих людей, які одужали, вже виписують.

Лікарі звертають увагу на те, що кашель є другорядним симптомом. Відтак, здорова людина кашляє ще досить довго після одужання.

Натомість задишка у людей може припинитися приблизно через два тижні після виписки з лікарні.

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Важливо: В середньому період одужання становить 22 дні. Ті ж люди, яким не вдавалось врятувати життя, помирали на 18 день.



Симптоми коронавірусу на 17 день хвороби / Інфографіка 24 каналу



Одужання від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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