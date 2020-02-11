Коронавірус: Скалецька пояснила, чому з Уханю не евакуювали українців

Під час пресбрифінгу Зоряни Скалецької, який відбувся 11 лютого, Міністерка охорони здоров'я пояснила, чому громадян України ще не евакуювали з Уханю.

Скалецька заявила, що під час оперативного урядового штабу розглядалось питання щодо підходів до евакуації громадян України з провінції Хубей.

До теми: Спалах коронавірусу: евакуація українців з Уханю не відбулася

За її словами, пацієнти перебуватимуть в обсервації впродовж 14 днів. Міністерка заявила, що поспіх може бути небезпечним, адже необхідно належним чином підготувати заклад для прийому громадян. За її словами, він повинен відповідати всім необхідним вимогам та рекомендаціям, що надані командою епідеміологів.

Зоряна Скалецька “Кінцеве рішення про початок евакуації громадян ми приймемо лише тоді, коли будуть виключені всі можливі ризики занесення хвороби на територію країни разом з евакуйованими громадянами. У закладах, що були обрані для розміщення евакуйованих, працює команда фахівців. Нині перевіряються вентиляційні канали, каналізаційні системи. Також важливо організувати харчування евакуйованих з мінімальною кількістю залучення зовнішнього персоналу та забезпечити охорону та закритий режим”.

Нагадаємо, що 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім зранку її скасували. Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу