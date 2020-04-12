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Коронавірус стане сезонним і повторюватиметься циклічно, – Ляшко

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Віктор Ляшко / Кабмін

Заступник глави МОЗ і головний санепідемлікар України Віктор Ляшко прогнозує сезонність коронавірусної хвороби. Водночас COVID-19 може повторюватись циклічно.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua. За його словами, до жовтня всі країни вже будуть серйозніше підготовлені до зустрічі з інфекцією.

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Ляшко наголосив, що на його особисту думку, коронавірусна хвороба стане сезонною. Він також вважає, що потрібно детальніше дослідити процес мутації вірусу і як імунітет людей з цим справлятиметься.

Якщо кожна нова мутація призводитиме до виникнення нової хвороби, то людству доведеться жити в нових біологічних реаліях. І забути про каву в парку, і спілкуватися лише через скайп. Але маю надію, що все ж таки буде вакцина або препарати для лікування,
сподівається Ляшко.

Зверніть увагу! ​ Найімовірніше, пік захворювання на коронавірус COVID-19 припаде на 17 квітня. Такі прогнози роблять у Міністерстві охорони здоров'я.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 12 квітні в Україні виявили 2 777 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією, вже померли 83 людини.

Водночас одужали 89 пацієнтів, яким раніше поставили такий діагноз.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Віктор Ляшко Здоров'я Лікування
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