Коронавірус стане сезонним і повторюватиметься циклічно, – Ляшко
Заступник глави МОЗ і головний санепідемлікар України Віктор Ляшко прогнозує сезонність коронавірусної хвороби. Водночас COVID-19 може повторюватись циклічно.
Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua. За його словами, до жовтня всі країни вже будуть серйозніше підготовлені до зустрічі з інфекцією.
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Ляшко наголосив, що на його особисту думку, коронавірусна хвороба стане сезонною. Він також вважає, що потрібно детальніше дослідити процес мутації вірусу і як імунітет людей з цим справлятиметься.
Якщо кожна нова мутація призводитиме до виникнення нової хвороби, то людству доведеться жити в нових біологічних реаліях. І забути про каву в парку, і спілкуватися лише через скайп. Але маю надію, що все ж таки буде вакцина або препарати для лікування,
– сподівається Ляшко.
Зверніть увагу! Найімовірніше, пік захворювання на коронавірус COVID-19 припаде на 17 квітня. Такі прогнози роблять у Міністерстві охорони здоров'я.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 12 квітні в Україні виявили 2 777 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією, вже померли 83 людини.
Водночас одужали 89 пацієнтів, яким раніше поставили такий діагноз.
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